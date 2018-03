Essent-moeder Innogy boekt minder winst

De Duitse Essent-moeder Innogy boekte vorig jaar flink minder winst bij vrijwel dezelfde omzet. Het energiebedrijf publiceerde de cijfers een dag nadat bekend werd dat Innogy onderdeel is van een ingewikkelde deal tussen de Duitse energie-aanbieders E.ON en RWE.

De nettowinst van Innogy daalde van 1,8 miljard euro in 2016 naar 1,1 miljard euro vorig jaar. De omzet kwam uit op 41,1 miljard euro. In december had Innogy de winstverwachting al verlaagd vanwege moeilijke marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk.

Zondag maakte E.ON bekend dat het een principeakkoord heeft bereikt met RWE over een overname van Innogy. Door de deal wordt E.ON een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. RWE richt zich op de opwekking van energie.