Essent koopt energieaanbieder Vandebron

Energieaanbieder Vandebron komt in handen van Essent. Vandebron, dat huishoudens en bedrijven aan lokale energieproducenten koppelt, blijft onafhankelijk werken. Een overnamesom is niet bekendgemaakt.

Volgens topman Matthijs Guichelaar van Vandebron was voor verdere groei een sterke partner nodig. „We willen de overstap naar duurzame energie voor iedereen aantrekkelijk maken. Hiervoor is schaal nodig die we alleen niet kunnen realiseren.” Door samen te gaan met Essent kan Vandebron zijn klanten ook zaken als zonnepanelen en energiebesparingstools aanbieden.