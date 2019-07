Ericsson verkoopt meer netwerkapparatuur

Maker van netwerkapparatuur Ericsson heeft in het tweede kwartaal de omzet flink opgevoerd. Met name in Noord-Amerika en Noordoost-Azië boerde het Zweedse bedrijf goed. Ericsson zette dan ook een winst in de boeken, waar vorig jaar in dezelfde periode nog een verlies werd geleden.

De verkopen groeiden met 10 procent tot 54,8 miljard Zweedse kroon, ongeveer 5,2 miljard euro. De winst van de concurrent van het Chinese Huawei kwam uit op 1,8 miljard kroon. Het verlies bedroeg vorig jaar datzelfde bedrag.

Topman Börje Ekholm geeft aan dat de verkopen van apparatuur voor 5G-netwerken sterk toenemen. Die snellere netwerken moeten de komende jaren overal worden gebouwd. Ook wordt er nog volop geïnvesteerd in apparatuur voor 4G-netwerken, de huidige standaard.