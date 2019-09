Erdogan blijft handel voeren met Iran

De Turkse president Tayyip Erdogan heeft vrijdag gezegd dat het voor Turkije onmogelijk is om te stoppen met het kopen van olie en aardgas uit Iran, ondanks de dreiging van Amerikaanse sancties.

Sprekend met verslaggevers op zijn terugvlucht van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, zei Erdogan dat Turkije niet bang is voor mogelijke Amerikaanse sancties voor zijn handel met Iran, eraan toevoegend dat Ankara zijn samenwerking met Teheran niet wil beƫindigen.

Erdogan merkte tijdens de vlucht ook op dat hij had voorgesteld het Amerikaanse Patriot verdedigingssystemen af te nemen van de Verenigde Staten, als het aanbod van de VS overeen zou kunnen komen met een deal voor Russische S-400-systemen die Ankara in juli ontving,