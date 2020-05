EP-leden willen steun voor kalversector

Drie Nederlandse leden van het Europees Parlement (EP) hebben dinsdag commissaris Janusz Wojciechowski van Landbouw om steun gevraagd voor de kalfsvleessector.

Door de coronacrisis is de vraag naar kalfsvlees met 40 procent gedaald. Daarom wordt vlees tijdelijk in koelhuizen bewaard. Peter van Dalen (ChristenUnie), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) vinden dat Brussel die opslag moet vergoeden.

Veel kalfsvlees gaat naar de horeca, die al weken gesloten is. Het product is echter niet opgenomen in het Europese steunpakket voor markten die gedupeerd zijn door de coronacrisis. Ruissen: „We zien daar geen enkele reden voor.”

Veehouders spelen volgens de drie op de situatie in door te wachten met de slacht en hun kalveren ouder te laten worden. Dat kan niet te lang duren, anders dreigen problemen met dierenwelzijn. Annie Schreijer: „Kalverhouders worden keihard geraakt door deze crisis. De kalversector is een cruciale schakel in de zuivelketen.”