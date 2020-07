Enorm verlies in zeer moeilijk tweede kwartaal voor KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in het tweede kwartaal nog meer verlies geleden dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Omdat vrijwel alle vliegtuigen een deel van de afgelopen periode aan de grond moesten blijven, liep het operationeel verlies op tot 493 miljoen euro. De omzet duikelde met meer dan 75 procent.

Daarmee deed KLM het aanzienlijk beter dan de Franse zustermaatschappij Air France. Onder meer door strengere lockdownregels in Frankrijk zette de Franse luchtvaartmaatschappij een bijna 87 procent lagere omzet in de boeken.

Beide bedrijven vervoerden maar een fractie van het aantal passagiers dat vorig jaar in dezelfde periode in het vliegtuig stapte. Bij KLM was dat 5 procent, bij Air France 4,8 procent. Budgetluchtvaartmaatschappij Transavia vervoerde zelfs maar 1,8 procent van het aantal passagiers van vorig jaar.

Heel Air France-KLM haalde een omzet van 1,2 miljard euro, tegen 7 miljard euro vorig jaar. Het nettoverlies bedroeg 2,6 miljard euro, onder meer door extra afschrijvingen die werden genomen vanwege het vervroegd uit de vaart nemen van de Boeing 747 door KLM en de Airbus A380 en A340 door Air France. Verdere beslissingen over een verkleining van de vloot zijn nog niet genomen, laat KLM-topman Pieter Elbers weten.

Voor de komende kwartalen werd moederbedrijf Air France-KLM iets positiever. Het bedrijf verwacht dat in de lopende periode 45 procent van alle vluchten die normaal zouden worden uitgevoerd, vertrekt. Daarmee is het bedrijf wat positiever gestemd dan bij de eerstekwartaalcijfers. In het vierde kwartaal zou het aandeel moeten zijn opgelopen tot 60 procent.

Het concern houdt daarbij een slag om de arm omdat het herstel sterk afhankelijk is van ontwikkelingen rond het coronavirus. KLM-topman Elbers spreekt ook van „een heel langzaam herstel”. „Er is ook veel onzekerheid en het gaat niet in een rechte lijn. Het is echt twee stappen vooruit, een stap terug.”

Elbers benadrukt overigens dat de cijfers van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij nog slechter waren geweest zonder de NOW-steun van de overheid.

Dat was niet de enige steun die KLM kreeg vanuit Den Haag. Mede door staatssteun van de Franse en de Nederlandse overheid had Air France-KLM eind juni 14,2 miljard euro beschikbaar aan geld en mogelijk krediet.

Air France maakte al bekend 7600 arbeidsplaatsen te willen schrappen om zich aan de situatie aan te passen. KLM komt pas vrijdag met een officieel aantal. De Telegraaf meldde op basis van ingewijden al dat er ongeveer 4000 banen komen te vervallen bij het Nederlandse bedrijf. Daar zitten de banen van de mensen die gebruikmaken van de vrijwillige vertrekregeling al bij.