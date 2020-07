Enkele duizenden demonstranten bij boerenprotest Bilthoven

Het boerenprotest bij Bilthoven en De Bilt is woensdag iets voor 17.00 uur afgelopen. Bij het protest waren enkele duizenden mensen aanwezig. Op de heenweg reden de demonstranten langzaam over onder meer de A2 in Noord-Brabant en de A28 bij Zwolle.

Tijdens het protest hielden enkele leiders van landbouworganisaties en politici een toespraak. Dat gebeurde vanaf een podium op de doorgaande weg, de Biltse Rading. Het protest was in de buurt van het hoofdkantoor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat voert stikstofmetingen uit, waarop de overheid haar landbouwbeleid baseert.

Een van de sprekers was Johan Vollenbroek, voorman van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Hij sprak de boeren toe via een liveverbinding. Volgens Vollenbroek moeten de boeren niet bij het RIVM zijn, want dat maakt geen beleid. Hij zei ook dat de landbouwsector zich conservatief opstelt. „Dus kom uit die reflex en kijk waar je over tien jaar met de landbouw wilt zijn.” Een van de betogers verweet Vollenbroek het land op slot te hebben gegooid, maar volgens de milieuactivist was dat de schuld van onder anderen oud-landbouwstaatssecretaris Henk Bleker.

Vollenbroek vocht met succes tegen het vorige Nederlandse stikstofbeleid. Het kabinet kwam toen met nieuwe plannen. Bouwprojecten werden stilgelegd, de maximumsnelheid op snelwegen overdag werd verlaagd naar 100 en de landbouw moet zijn uitstoot verminderen. Daar demonstreren de boeren nu tegen. Eerder deze maand probeerden boze boeren Vollenbroek op te zoeken bij zijn huis in Nijmegen. Gemeente en politie staken daar een stokje voor. Vollenbroek ging buiten de stad met de boeren in gesprek. Vorige week nam hij het ineens op voor de boeren. Vollenbroek noemde hun protest tegen de vermindering van eiwit in veevoer terecht.