Enkelband laat klant alles weten over vrije-uitloopkip

Hoe weet je als consument helemaal zeker dat een vrije-uitloopkip ook echt buiten is geweest? Door middel van een enkelband en blockchaintechnologie, zegt een Chinees bedrijf.

Een vrije-uitloopkip moet overdag normaal gesproken buiten lopen. De consument kan dat echter niet controleren. Bovendien duiken er af en toe verhalen op over kippen die nooit buiten zijn geweest maar toch als vrije-uitloopkippen in de supermarkt belanden.

Het Chinese ZhongAn Technology bedacht daarom Gogochicken, een systeem dat de consument totale zekerheid biedt over de herkomst van zijn kip. Het werkt met enkelbandjes en blockchain.

Elke vrije-uitloopkip op de boerderij krijgt een enkelbandje om. Die registreert elk aspect van het leven van de kip, bijvoorbeeld hoe oud ze is, hoeveel stappen ze elke dag doet, hoe het zit met de kwaliteit van de lucht die ze inademt en het water dat ze drinkt en, tot slot, wanneer ze geslacht is.

Die informatie wordt meteen online bewaard in de blockchain. Daardoor kan er niet meer geknoeid worden met die gegevens.

Blockchain is een nieuwe, snel populair wordende digitale technologie waarmee gebruikers op een zeer betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Het is eigenlijk een database, een eindeloze lijst van gegevens die iedereen kan zien, waar je alleen onderaan nieuwe gegevens kunt toevoegen, en waar je geen vroegere gegevens kunt wissen.

De blockchaintechnologie wordt onder meer gebruikt voor de digitale munt bitcoin.

Dat Gogochicken in China is ontwikkeld, is geen toeval. Het land kampt regelmatig met grote voedselschandalen.