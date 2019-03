Eni plant enorme bossen tegen CO2-uitstoot

Het Italiaanse olie- en gasbedrijf Eni gaat enorme bossen planten om zo zijn CO2-uitstoot te compenseren. In totaal wil Eni in Zuid-Afrika, Zimbabwe, Mozambique en Ghana 81.000 vierkante kilometer bos aanplanten, schrijft de Britse krant Financial Times. Dat is zo’n twee keer de oppervlakte van Nederland.

De bossen zijn niet de enige milieumaatregel die de Italianen nemen. Ook willen ze affakkelen en methaanlekken verminderen. Affakkelen, waarbij de bij de raffinage van olie ontstane gassen worden verbrand, moet in 2025 zelfs uitgebannen zijn. De uitstoot van methaangas moet dan met 80 procent zijn teruggedrongen.

Olie- en gasbedrijven voelen steeds meer de noodzaak om maatregelen te nemen om hun CO2-voetafdruk terug te dringen. Tegelijk blijven de bedrijven wel meer fossiele brandstoffen produceren. Naar eigen zeggen doen ze dat om aan de groeiende vraag in ontwikkelende landen te kunnen voldoen.