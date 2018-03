Energiezusje easyJet moest website aanpassen

Energieleverancier easyEnergy heeft na ingrijpen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de vermelding van energieprijzen op zijn website aangepast. Dat constateert de toezichthouder, die eerder kritiek had op de manier hoe easyEnergy reclame maakte voor zijn tarieven.

De onderneming presenteerde zichzelf vorig jaar als prijsvechter op de energiemarkt en adverteerde met 5 euro vaste leveringskosten per aansluiting. Niet duidelijk was dat deze leveringskosten voor elektriciteit en gas apart moeten worden betaald en voor de meeste mensen dan ook 10 euro bedragen.

Achter easyEnergy zit easyGroup, het concern dat ook achter luchtvaartmaatschappij easyJet zit. De energieleverancier kreeg in Nederland eerder ook al een berisping van de Reclame Code Commissie. In paginagrote printadvertenties was het bedrijf net zo vaag over zijn tarieven als op de website. De Reclame Code Commissie vond dat misleidend omdat consumenten hierdoor op het verkeerde been werden gezet.