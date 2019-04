Energiesector stoot minder CO2 uit

De Nederlandse energiebedrijven hebben vorig jaar hun CO2-uitstoot teruggebracht. Door minder gebruik te maken van kolen voor het opwekken van elektriciteit ging de uitstoot van het broeikasgas met 6,6 procent omlaag, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Ook de industrie bracht de uitstoot omlaag, maar deed dat met een iets bescheidener 1,9 procent. Volgens de NEa is het nog te vroeg om te spreken van een trend van schonere productie. Het hele Nederlandse bedrijfsleven bracht de uitstoot met 4,4 procent terug.

De dalende CO2-uitstoot hangt mogelijk samen met de gestegen prijzen voor het broeikasgas onder het Europese emissiehandelssysteem. In januari vorig jaar kostte een ton CO2 nog 8 euro, in december was dat 23 euro.