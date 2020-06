‘Energierekening daalt met 100 euro per jaar’

De energierekening van Nederlandse huishoudens daalt per 1 juli met gemiddeld 6,6 procent. Op jaarbasis komt dat neer op een besparing van ruim 100 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden. Dat meldt prijsvergelijkingswebsite Pricewise op basis van de nieuwe tarieven van Vattenfall en Eneco, twee van de drie grootste energieleveranciers. Essent, de andere grote speler, had zijn nieuwe tarieven nog niet beschikbaar.

De daling geldt alleen voor mensen die flexibele tarieven hebben. Huishoudens die de prijs van gas en elektra voor één of drie jaar hebben vastgezet zijn evenwel doorgaans nog goedkoper uit.

De gastarieven zijn het meest gedaald, met gemiddeld ruim een vijfde. Dat heeft te maken met de lagere olieprijs, de lagere vraag naar gas door de coronacrisis en de ruime beschikbaarheid van gas als gevolg van de relatief zachte winter. Dat alles heeft gezorgd dat de gasprijzen terug zijn op het niveau van 2016. De afgelopen maanden was er ook relatief veel zon, wat niet alleen zorgde voor een relatief laag gasverbruik, maar bovendien gunstig was voor de opwekking van groene stroom.