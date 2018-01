Energieopbrengst door storm valt tegen

Windmolens hebben donderdag niet kunnen profiteren van de zware storm die donderdag over het land raasde. De geschatte opbrengst aan windenergie was met slechts een zevende plaats in het maandoverzicht verrassend laag. Dat meldt hoogleraar Energietransitie van de Hanzehogeschool en manager bij Gasunie Martien Visser.

Visser is een van de verantwoordelijken voor de website energieopwek.nl van de Hanzehogeschool en de Sociaal Economische Raad (SER) in samenwerking met GasUnie, TenneT en Netbeheer Nederland. De site geeft een schatting van de actuele opwekking van duurzame energie in Nederland op basis van gegevens van het KNMI.

In een grafiek over de opgewekte windenergie van donderdag is duidelijk een dip te zien bij het hoogtepunt van de storm na het middaguur. Windmolens worden bij te krachtige windstoten stilgezet om schade te voorkomen. „Dat is geen ontwerpfout”, zegt Visser. „Je zou ze beter bestand kunnen maken tegen harde wind, maar dan zouden ze minder rendabel zijn bij gewone wind.”

Volgens gegevens van de site werd donderdag bijna 55.500 megawattuur windenergie opgewekt. Dat is genoeg om ongeveer 616.000 mensen van energie te voorzien. De gegevens zijn volgens Visser „tamelijk accuraat”. De schattingen hebben een foutmarge ten opzichte van de gemeten waardes die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt van 7 procent.

Dat stormen niet per se nadelig zijn voor de opwekking van windenergie bleek tijdens de storm van 3 januari. Toen werd een recordopbrengst genoteerd die voldoende voor 877.000 mensen is. Dat zijn er meer dan er in Amsterdam wonen.

Volgens Visser was die eerdere storm bijzonder vanwege de duur. Ook toen gingen de molens enige tijd uit, maar het begon al vroeger op de dag hard te waaien en de wind hield ook langer aan. „Gisteravond was het bijna windstil.”