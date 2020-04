Energieminister: Rusland gaat niet meer olie produceren

Rusland is niet van plan zijn olieproductie te verhogen, aangezien er een groot overaanbod op de oliemarkt is. Dat zei de Russische energieminister Alexander Novak. Woensdag liet een overheidsfunctionaris al aan persbureau Bloomberg weten dat Rusland geen plannen heeft voor een productieverhoging.

Rusland is in een prijzenoorlog op de oliemarkt verwikkeld met Saudi-Arabië. De Saudi’s zijn bezig de productie flink te verhogen, nadat Riyad en Moskou geen overeenkomst hadden bereikt over een productiebeperking. In combinatie met de coronacrisis zijn de olieprijzen daardoor scherp gedaald.

Novak zei vorige maand dat Rusland de productie op de middellange termijn met wel een half miljoen vaten per dag zou kunnen opschroeven. Volgens de minister is er nog geen contact geweest met de Saudi’s over de oliemarkt. De Amerikaanse president Donald Trump wil bemiddelen in het olieconflict tussen Rusland en Saudi-Arabië en zei te verwachten dat er spoedig een wapenstilstand kan worden gesloten in de prijzenoorlog.