Energieconcern RWE uit de rode cijfers

Het Duitse energieconcern RWE is in 2017 uit de rode cijfers gekomen na de enorme afschrijvingen een jaar eerder waardoor een miljardenverlies werd geleden. Er werd een nettowinst behaald van 1,9 miljard euro, tegen een min van 5,7 miljard euro in 2016.

Op operationele basis werd het resultaat verbeterd tot 5,8 miljard euro, van 5,4 miljard euro een jaar eerder. Dat was vooral te danken aan kostenbesparingen en de aantrekkende elektriciteitsprijzen in Europa. Voor 2018 verwacht RWE dat dit resultaat zal uitkomen tussen 4,9 miljard tot 5,2 miljard euro.

RWE sloot afgelopen weekeinde nog een ingewikkelde deal met zijn Duitse branchegenoot E.ON over Essent-moederbedrijf Innogy. Innogy wordt daarbij opgesplitst. Door de deal wordt E.ON een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. RWE richt zich op de opwekking van energie.