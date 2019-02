Energiebedrijf Robin Energie failliet

Energiebedrijf Robin Energie is failliet verklaard. Daarom heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de leveringsvergunning voor elektriciteit en gas ingetrokken, zo werd donderdag bekend. De klanten van de onderneming blijven wel stroom en gas ontvangen.

Dat komt door een wettelijke regeling, waardoor de levering in alle gevallen wordt voortgezet. Klanten krijgen vanzelf een nieuwe energieleverancier. De netbeheerders garanderen tot die tijd de levering van energie.

De curator van Robin Energie bekijkt nu eerst of er een bestaande energieleverancier is die de klanten wil overnemen. Als dat niet zo is, worden de klanten verdeeld over alle andere energieleveranciers. Tijdens de overgangsperiode waarin voor de klant een nieuwe energieleverancier wordt gezocht, kan een klant niet overstappen of opzeggen. Die periode eindigt uiterlijk 13 maart.

Bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM wees erop dat consumenten niet zonder stroom of gas komen te zitten, maar er wel financiële gevolgen voor hen kunnen zijn. De toezichthouder zou het toejuichen als de sector met een plan komt om deze gevolgen in de toekomst zo veel mogelijk te beperken, liet ze weten.