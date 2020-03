Energiebedrijf Eneco definitief in Japanse handen

Eneco is definitief in handen gekomen van de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu Electric Power. Alle 44 gemeenten die aandelen hadden in het energiebedrijf, hebben ingestemd met de overname. Ook de benodigde vergunningen van toezichthouders zijn verleend.

De Japanners beloven dat Eneco onder hun vleugels zijn koers als leverancier van duurzame energie kan vervolgen. „Wij staan volledig achter de strategie van Eneco en streven ernaar deze verder te versterken en internationaal uit te bouwen”, aldus Mitsubishi-baas Takehiko Kakiuchi.

Scheidend topman Ruud Sondag laat Eneco met een gerust hart achter in handen van het Japanse consortium. „De medewerkers, ondernemingsraad en het management van Eneco zijn zeer tevreden met onze nieuwe aandeelhouders.”

Wie Sondag opvolgt is nog niet bekend. Het selectieproces voor een nieuwe topman „bevindt zich in een vergevorderd stadium”, meldt het bedrijf.

Eneco maakt wel bekend dat voormalig TenneT-topman Mel Kroon de nieuwe president-commissaris wordt. Om de samenwerking te bevorderen, komen er vertegenwoordigers van de nieuwe Japanse eigenaren in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen.