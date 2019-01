„Energie uit zonnepanelen verstopt stroomnet”

Het Nederlandse stroomnet kraakt onder de aanwakkerende zonnekoorts. Het enthousiasme bij ondernemers en verenigingen om zonnepanelen te plaatsen is op sommige plaatsen zo groot dat het stroomnet al die extra elektriciteit niet aankan. Er is sprake van filevorming om op het stroomnet te mogen, schrijft De Telegraaf.

In delen van Groningen, Drenthe en Overijssel moeten netbeheerders Enexis en Tennet ’nee’ verkopen aan initiatiefnemers van nieuwe grootschalige projecten. Dat raakt investeerders die zonneparken willen aanleggen op boerenland, maar ook de groene dromen van voetbalclubs spatten uiteen.

Het grote enthousiasme voor zonnepanelen is „nu eenmaal de consequentie van het huidige subsidiebeleid”, zegt woordvoerder Jeroen Brouwers van netbeheerder Tennet. „Dat is mooi en in de meeste gevallen kán het ook allemaal, maar niet overal in hetzelfde gebied.” Uitbreiding van de netcapaciteit, om ruimte te maken voor zonnestroom, zal jaren duren en miljarden euro’s gaan kosten.