Eneco op koers met strategie zonne- en windenergie

Energiebedrijf Eneco verwacht nog altijd dat het tegen 2022 twee keer meer stroom haalt uit zonne- en windparken in vergelijking met 2017. Dat meldde de onderneming, die op „korte termijn” definitief zal worden ingelijfd door het Japanse consortium van conglomeraat Mitsubishi Corporation en energiebedrijf Chubu, bij de presentatie van de jaarcijfers.

Momenteel heeft het bedrijf circa 1281 megawatt aan „opgesteld vermogen” aan zonne- en windparken. Dat moet tegen 2022 zo’n 2200 megawatt zijn. Aan die ambitie uit 2017 wordt door Eneco niet getornd. Zo moet de realisatie van windparken Borssele III en IV bijdragen aan de groei. Voor die parken zijn voorbereidende werkzaamheden getroffen. Verder zal Eneco de nodige nieuwe windmolens op de Nieuwe Maasvlakte gaan plaatsen.

Afgelopen jaar werd al het grote windpark Norther voor de Belgische kust geopend. Ook de Nederlandse windparken Nieuwe Waterweg, Slufterdam en Hogezandsepolder werden in gebruik genomen. In totaal investeerde Eneco vorig jaar 343 miljoen euro in duurzame productiemiddelen. Dat was een jaar eerder 248 miljoen euro. „De richting waar het opgaat is duidelijk”, aldus een woordvoerder over toekomstige investeringen.

Naast de kosten voor de uitbreiding van zonne- en windparken, werd ook ingezet op de uitbreiding en het onderhoud van de warmtenetten. Ook gingen de tientallen miljoenen euro’s op aan de productie van warmte, vooral bij de nieuwe bio-warmte-installatie in Utrecht.

Eneco sloot 2019 af met een omzet van 4,3 miljard euro. Dat was 4 procent meer dan een jaar eerder. De groei was mede te danken aan de overname van Robin Energie en de eerdere overname van E.ON, die nu voor het hele jaar meetelde.

Het bedrijfsresultaat van de onderneming steeg vorig jaar met 10 procent naar 464 miljoen euro. De brutowinst bleef stabiel op 168 miljoen euro, als de kosten die met de overname gepaard gingen buiten beschouwing worden gelaten. De kosten voor de Eneco-overname bedroegen 36 miljoen euro voor belastingen. Het gaat onder meer om advies- en projectkosten en een erkentelijkheidsuitkering.

Het gerapporteerde bedrijfsresultaat steeg met 3 procent tot 428 miljoen euro. Onder de streep hield Eneco 80 miljoen euro over, geholpen ook door kostenbesparingen. Alleen al aan personeelskosten was Eneco 29 miljoen euro minder kwijt. Het aantal voltijdsbanen daalde met 215 tot 2775.