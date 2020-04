Eneco haalt nieuwe topman bij Shell

Energiebedrijf Eneco heeft As Tempelman benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Hij komt over van olie- en gasconcern Shell, waar hij op dit moment leiding geeft aan het Aziatische onderdeel voor investeringen in gas.

Tempelman volgt per 1 juli de huidige topman Ruud Sondag op. Sondag kondigde onlangs aan op te stappen, nu de overname van Eneco door een consortium van de Japanse concerns Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power is afgerond.

Volgens Mel Kroon, voorzitter van de raad van commissarissen van Eneco, is Tempelman de geschikte persoon om activiteiten op vlak van duurzaamheid uit te breiden. „Hij heeft zijn sporen verdiend als een ondernemende leider met visie”, aldus Kroon.

Tempelman is circa 25 jaar werkzaam in de energiesector. Naar eigen zeggen heeft hij in die periode een „ware passie” ontwikkeld voor duurzaamheid. Op dit moment bekleedt hij bestuursfuncties voor Shell in Brunei, Oman en Maleisië.