Eneco doet aantal warmteprojecten van de hand

Energiebedrijf Eneco draagt zestien warmteprojecten over aan branchegenoot Eteck Energie Bedrijven. Het gaat om projecten in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Eteck wordt daarmee vanaf 1 maart verantwoordelijk voor de warmtelevering aan nog eens 1861 klanten. Eteck exploiteert momenteel al meer dan tweehonderd lokale projecten.

Door de overdracht van de projecten heeft Eneco zijn handen meer vrij om te investeren in andere duurzame projecten. De overeenkomst staat lost van de aanstaande privatisering van Eneco, zo benadrukte een woordvoerder.

Eneco is nu nog in handen van een grote groep gemeenten. Afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet. Alle verkoopopties worden daarbij onderzocht, van een beursgang tot een verkoop door middel van een veiling. Een definitief besluit valt pas na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart worden gehouden.