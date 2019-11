Emirates plaatst bestellingen bij Boeing

Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft dertig Boeing 787 Dreamliners besteld. Daarnaast gaat de onderneming 126 toestellen uit de 777X-reeks afnemen. De precieze types daarvan bepaalt de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten op een later moment.

De Dreamliners kosten Emirates volgens catalogusprijzen 8,8 miljard dollar. Doorgaans bedingen vliegtuigmaatschappijen echter een korting op hun aankopen.

Het aantal toestellen dat Emirates bestelt is lager dan in een voorlopige overeenkomst die het bedrijf twee jaar geleden met het Amerikaanse Boeing sloot. Toen ging het nog om veertig Dreamliners. Ook van het type 777X neemt Emirates er minder af. In 2014 ging de luchtvaartmaatschappij nog uit van een afname van 150 toestellen.

Emirates bestelde bij Airbus eerder deze week ook al vijftig toestellen van het type A350.