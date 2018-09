„Emirates overweegt overname rivaal Etihad”

Luchtvaartmaatschappij Emirates uit Dubai denkt er naar verluidt over om haar verlieslatende rivaal Etihad uit Abu Dhabi over te nemen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Samen zouden de twee de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld zijn.

Het zou puur gaan om de vliegtak van Etihad. De onderhoudsafdeling van Etihad zou geen onderdeel van de deal zijn. Volgens de bronnen zijn beide maatschappijen nu met elkaar in gesprek, maar de onderhandelingen zouden zich nog wel in een vroeg stadium bevinden. Woordvoerders van beide bedrijven wilden niet reageren.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen, waartoe ook Etihad en Qatar Airways worden gerekend. Het staatsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot ’s werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Die opmars is mede ten koste gegaan van Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa.