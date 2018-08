Emirates gaat extra vliegen op Nederland

Emirates gaat extra vliegen op Schiphol vanwege een sterke vraag vanuit de markt. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voegt vijf extra vluchten per week toe tussen Dubai en Amsterdam. Het gaat om een aanvulling op de al bestaande dubbele dagelijkse vlucht.

De Arabieren zetten voor de extra vluchten overigens niet hun grote ‘dubbeldekker’ Airbus A380 in. De nieuwe diensten wordt uitgevoerd door een toestel van het type Boeing 777. Vier van de extra wekelijkse vluchten staan vanaf 1 december in de dienstregeling. De vijfde extra vlucht tussen Dubai en Amsterdam vertrekt met ingang van 1 januari volgend jaar. Voor de al bestaande twee dagelijkse vluchten blijft de maatschappij wel met A380s vliegen.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen. Het staatsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot ’s werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Die opmars is mede ten koste gegaan van Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa.