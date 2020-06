Emirates en Etihad verlengen salarisverlaging voor personeel

Luchtvaartconcerns Emirates Group uit Dubai en Etihad Airways uit Abu Dhabi verlengen de salarisverlaging voor het personeel tot eind september vanwege de crisis in de luchtvaartsector door het coronavirus. Door de virusuitbraak staan de vloten van Emirates en Etihad al maanden grotendeels aan de grond.

Beide Golfmaatschappijen hadden per 1 april de salarissen verlaagd en deze maatregel zou eigenlijk eind deze maand aflopen. Het gaat om verlagingen tussen de 25 en 50 procent, afhankelijk van de functie van werknemers. Door de ingreep kunnen de bedrijven de financiële buffers versterken met het oog op de malaise in de luchtvaart die buitengewoon hard is geraakt door de coronacrisis.

Overigens zou Emirates ook overwegen om 30.000 van de meer dan 100.000 banen te schrappen om zo kosten te verlagen. De overheid van Dubai wil steun geven aan Emirates. Ook bij Etihad dreigt banenverlies, net als bij branchegenoot Qatar Airways.