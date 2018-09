Emirates en Etihad ontkennen fusiegesprekken

Luchtvaartmaatschappijen Emirates uit Dubai en Etihad uit Abu Dhabi ontkennen met elkaar in gesprek te zijn over een mogelijke fusie. Dat lieten ze weten nadat persbureau Bloomberg op basis van ingewijden had gemeld dat Emirates een overname van zijn verlieslatende rivaal zou overwegen.

Samen zouden de twee de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld zijn. Volgens het eerdere bericht van Bloomberg bevinden de vermeende onderhandelingen zich nog in een vroeg stadium. Daarbij zou alleen worden gepraat over de vliegtak van Etihad. De onderhoudsafdeling van Etihad zou er buiten worden gehouden.

Emirates is de grootste van de zogenoemde Golfmaatschappijen, waartoe ook Etihad en Qatar Airways worden gerekend. Het staatsbedrijf is inmiddels uitgegroeid tot ’s werelds grootste aanbieder van intercontinentale vluchten. Die opmars is mede ten koste gegaan van Europese concurrenten als Air France-KLM en Lufthansa.