EMG onderzoekt mogelijkheden voor alternatief Wegwijs

De Erdee Media Groep (EMG) gaat onderzoeken of het mogelijk is om in de herfstvakantie een kleinschalig evenement te organiseren in plaats van de gezinsbeurs Wegwijs. Dat maakte EMG-beursmanager Cees Hovius vrijdag bekend.

De afgelopen dagen zijn er veel reacties ontvangen op de aankondiging om te stoppen met Wegwijs. Vanuit de achterban kwam de vraag naar een alternatief. „We willen daarom daarover nadenken”, aldus Hovius. Er wordt gedacht aan een kleinschaliger evenement in Ahoy rond thema’s die te maken hebben met kerk en maatschappij. Over de precieze invulling kon Hovius nog niets meedelen.

Hij benadrukt dat het geen doorstart van Wegwijs betreft. „Het wordt geen Wegwijs in het klein en geen dagje shoppen.” De bedoeling is om de komende tijd via onder meer de sociale media met de doelgroep over de concrete opzet te communiceren.