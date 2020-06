EMG kan stootje hebben ondanks coronatijd

Hoge aantallen websitebezoekers „onderstrepen” in coronatijd het belang om door te gaan met digitalisering en het maken van christelijk nieuws, aldus Cornell Heutink, directeur van Erdee Media Groep (EMG). De financiële positie van het mediabedrijf geeft daar ook ruimte voor.

Het mediabedrijf kan een stootje hebben, bleek vrijdag uit de jaarcijfers van 2019. De uitgever van onder meer het Reformatorisch Dagblad (RD) en familieblad Terdege had eind 2019 een financieel gezond resultaat. Dat bedroeg na belastingen 388.000 euro. Al een aantal jaren groeien de aantallen deelabonnementen, terwijl het aantal abonnementen op de zesdaagse krant gestaag afneemt. De oplage van Terdege steeg voor het eerst in jaren zelfs licht.

Het resultaat is bijna 600.000 euro lager dan in 2018, maar dat was volgens Heutink bewust beleid. Zo heeft EMG fors geïnvesteerd in vernieuwing van de producten, zoals video’s en databank Digibron.

Dankzij de gezonde financiële positie hoeft EMG dit jaar geen „overhaaste, ongewenste beslissingen” te nemen, verwacht hij. Ondanks dat veel inkomsten uit advertenties door de coronacrisis zijn weggevallen. Maar als de crisis zwaarder uitpakt en sommige lezers misschien met ontslag te maken krijgen, kan het toekomstscenario er minder gunstig uit komen te zien.

De coronacrisis is volgens hem allerminst reden om innovatie stil te leggen. „Integendeel. We moesten al een slag maken in digitalisering en het aanboren van nieuwe kanalen om de (jongere) lezersdoelgroep te bereiken. Juist door corona merk ik dat mensen behoefte hebben aan duiding van een dergelijk verschijnsel. Papieren en digitale producten versterken elkaar. Over RDMagazine (de vaste zaterdagbijlage bij het RD, red.), dat eind 2019 een jaar bestond, krijgen we nog steeds positieve reacties.”

Dit voorjaar bereikte het aantal bezoekers van de website van het RD een piek van niet minder dan 1,6 miljoen unieke bezoekers per maand, terwijl in januari al een record was gevestigd met ruim 800.000 bezoekers. Vorig jaar klikten gemiddeld nog zo’n 500.000 mensen per maand de nieuwssite aan. Heutink: „De uitdaging is om de omslag te krijgen dat mensen ook bereid zijn te betalen voor betrouwbaar, christelijk nieuws.”

Samenvoeging katernen

De recent doorgevoerde samenvoeging van de katernen bij het RD op maandag, dinsdag en woensdag, is niet slechts ingegeven door bezuinigingen. Heutink: „Het nieuws is verschoven naar meer coronagerelateerde onderwerpen. Door het loslaten van de vaste katernen hebben we nu meer flexibiliteit.”

De cijfers werden vrijdagavond –virtueel, via internet– gepresenteerd aan de aandeelhouders. President Jan Bakker van de raad van commissarissen opende de vergadering met een meditatie over de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Lukas 13). „Wij zijn allemaal rentmeesters. Hoe functioneert in ons bedrijf de deugd van rechtvaardigheid? Het is van belang dat we de spiegel van Gods Woord toelaten in ons hart en geweten.” Met enkele woorden over Romeinen 8 vers 22 en 23 sloot ds. D.J. Budding de vergadering.