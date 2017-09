EMG gaat door met beurs Naar Buiten

De Erdee Media Groep (EMG), uitgever van onder meer het Reformatorisch Dagblad en Terdege, zal in 2018 opnieuw het evenement Naar Buiten organiseren. Het bedrijf heeft vrijdag de standhouders op de hoogte gebracht.

Naar Buiten 2018 wordt echter geen kopie van de editie van afgelopen zomer, zegt beursmanager Cees Hovius. Volgens hem is een wijziging in de formule noodzakelijk omdat het aantal bezoekers de laatste jaren terugloopt. Daardoor komt het rendement voor standhouders onder druk te staan. „Zij maken terecht een afweging tussen de kosten en de baten”, zegt Hovius.

Wat er volgend jaar precies verandert in de formule van Naar Buiten is nog niet duidelijk. Hovius: „Daar beraden we ons nog op.” Hij verwacht wel dat het evenement „gezien de centrale ligging” opnieuw in of in de omgeving van Barneveld wordt gehouden.

Tot nu toe vond Naar Buiten steeds plaats op Landgoed Schaffelaar in Barneveld. Of dat zo blijft, is niet zeker. Het terrein is eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen. EMG heeft met de eigenaar geen langlopende afspraken.

De jongste editie van Naar Buiten werd begin augustus gehouden. Het evenement trok dit jaar ruim 21.000 bezoekers, 1000 minder dan in 2016. Tot en met 2012 lag het bezoekersaantal meestal in de buurt van de 30.000.

EMG gaf begin juli al aan zich te gaan beraden op de toekomst van Naar Buiten. Dat gebeurde na de bekendmaking dat de gezinsbeurs Wegwijs, die komende maand in Rotterdam Ahoy gehouden zou worden, niet doorgaat. Wegwijs komt bovendien niet terug als grootschalige beurs voor de reformatorische gezindte. Ook Wegwijs kampte met een teruglopend aantal bezoekers en het werd steeds moeilijker om standhouders te werven.

Aanvankelijk hield EMG de optie open om in de herfstvakantie in plaats van Wegwijs in Ahoy een kleinschalig alternatief evenement te houden. De hallen in het Rotterdamse evenementencomplex waren namelijk al afgehuurd.

Kort dag

Dat alternatieve evenement komt er definitief niet, meldt beursmanager Hovius. „We hebben daar met verschillende partijen op levensbeschouwelijk gebied over nagedacht, maar uiteindelijk was het te kort dag om nog iets te organiseren.”

EMG doet geen mededelingen over de financiële consequenties van het afblazen van Wegwijs 2017.

Nadat EMG bekendmaakte dat Wegwijs niet doorging, besloot de organisatie van de concurrerende Familiedagen om dit najaar in Gorinchem een extra editie van het eigen evenement te houden. Volgens Hovius heeft dit geen rol gespeeld bij het EMG-besluit om ook af te zien van een kleinschalig alternatief voor Wegwijs.