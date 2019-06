EMG-directeur zet in op vernieuwing

Ook over tien jaar maakt EMG, het moederbedrijf van het Reformatorisch Dagblad, nog steeds zes dagen per week een papieren krant. Cornell Heutink (44), die in de tweede helft van 2018 aantrad als directeur, heeft daar vertrouwen in.

Volgens Heutink, die vrijdag de jaarcijfers aan de aandeelhouders van EMG presenteerde, neemt de waardering voor ‘papier’ ook bij jongere generaties weer toe. „Ik hoor regelmatig dat mensen de stroom aan informatie die de hele dag door via allerlei digitale kanalen op hen afkomt, een beetje moe zijn. Dan is het prettig om ’s avonds in alle rust de krant te kunnen lezen.”

Toch wil hij niet van een trendbreuk spreken. De lezersgroep van het RD is behoorlijk vergrijsd. EMG is daarom voortdurend op zoek naar mogelijkheden om nieuwe, jongere groepen lezers aan te spreken. „De realiteit is dat we die vooral met onze digitale producten bereiken.”

Heutink trof bij zijn komst een gezonde organisatie aan, die tegelijk toe was aan een vernieuwingsslag. „Ik kom uit de IT-wereld en probeer iets van de dynamiek daar mee te brengen. We steken momenteel veel energie in innovatie. Dankzij de goede bedrijfsvoering in de afgelopen jaren is daarvoor ruimte.”

De omzet van EMG steeg van 26,7 miljoen euro in 2017 naar 27,3 miljoen afgelopen jaar. Het resultaat na belasting steeg van 532.000 naar 981.000 euro. Voor 2019 is 225.000 begroot. Er wordt dit jaar bewust geld vrijgemaakt voor investering in innovatie, kwalitatieve journalistiek en versterking van de diverse kanalen.

RDMagazine

Een belangrijke vernieuwing, die overigens al onder de vorige directie in gang was gezet, is de komst van RDMagazine. Deze nieuwe zaterdagbijlage bij het RD verscheen in november voor het eerst. Volgens Heutink reageren de abonnees „bijzonder positief.” Het aantal aanvragen voor proefabonnementen op de krant is sterk door toegenomen.

Het RD telde in 2018 gemiddeld 40.200 abonnees, 3 procent minder dan een jaar eerder. Familieblad Terdege, dat in 2018 zijn 35-jarig bestaan vierde, daalde met 2 procent naar 18.300 abonnees. Volgens de directeur is de daling van de abonnee-aantallen in de eerste helft van 2019 afgevlakt. „Zeker bij Terdege lijkt sprake van een stabilisatie.”

De website rd.nl zag kreeg in 2018 gemiddeld 478.000 unieke bezoekers per maand. „We hebben hard gewerkt aan verbetering van de vindbaarheid van onze website. Momenteel zitten we hoger dan ooit met elke maand meer dan 600.000 bezoekers, met soms pieken naar 700.000.”

Ook het YouTube-kanaal van het RD zit stevig in de lift. Het aantal volgers verdubbelde in een jaar naar pakweg 22.000.

Uitgeverij De Banier, ook een activiteit van EMG, gaf in 2018 ruim 140 titels uit. In oktober werd de onlinevariant van de Bijbel met uitleg (BMU) gelanceerd. Vanuit het onderwijs kwamen veel vragen om de site ook voor docenten en leerlingen beschikbaar te maken.

Het RD introduceerde in 2018 rond de jaarlijkse biddag de Week van de schepping. Die kreeg in 2019 een vervolg. De eerste Terdege Zomerfair, de opvolger van het vroegere evenement Naar Buiten, trok 18.500 bezoekers.

Diverse abonnee-activiteiten, waaronder abonneeavonden en de succesvolle RD Mannendagen en Terdege Vriendinnendag, trokken enkele duizenden bezoekers. „Daarbij is het ons te doen om versterking van de binding met onze achterban”, zegt Heutink.

Bij alle verschillen in die achterban is het volgens de directeur zaak om samen op te trekken in een sterk seculariserend Nederland. „Toen het RD bijna vijftig jaar geleden werd opgericht, stonden we schouder aan schouder. Dat is nu misschien nog veel meer nodig dan toen. En dat niet in eigen kracht. De tekst uit 1 Korinthe in onze hal is daar duidelijk over: Wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?”

Aandeelhouders

De vergadering van aandeelhouders werd geopend door president Jan Bakker van de raad van commissarissen. „Als we willen blijven bestaan, liggen er in de toekomst ingrijpende veranderingen voor ons”, zei hij, onder meer verwijzend naar het dalend aantal abonnees. Aan de hand van Deuteronomium 27 en Handelingen 15 gaf hij enkele kaders mee voor de koers. „We hebben de geest, de moed en het ondernemerschap van Maarten Luther nodig.”

ICT-ondernemer Cornelis Bosch werd benoemd tot commissaris.

Prof. A. Baars, bestuurslid van de Stichting Reformatorische Publicatie, sloot de vergadering af met een meditatie over Psalm 90: Laat Uw werk aan uw knechten gezien worden. „Dat betreft in de eerste plaats het werk van het heil”, zei hij. Daarnaast mag dat ook een getuigenis zijn voor de wereld, „een samenleving die hier steeds minder van begrijpt.”