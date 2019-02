EMA moet Londense huur doorbetalen

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) mag de huurovereenkomst voor het kantoor in Londen niet stoppen vanwege de brexit. Dat heeft een rechter besloten.

Het agentschap dat toeziet op medicijnen moet uit Londen weg omdat Groot-Brittannië de EU gaat verlaten. Amsterdam sleepte het felbegeerde bureau binnen. Uiterlijk 1 april 2019 moet het EMA helemaal verhuisd zijn naar Nederland.

Het EMA zit nog in het Londense zakendistrict Canary Wharf. De organisatie betoogde dat de brexit een onverwachte gebeurtenis was, die de 25-jarige huurovereenkomst voor het kantoor „frustreerde”. Om die reden zou de EMA niet langer aan de deal gebonden zijn. Maar de rechter ging daar dus niet in mee.

De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen, omdat veel meer bedrijven een uitweg zoeken uit het Verenigd Koninkrijk vanwege de brexit en van langjarige huurovereenkomsten af willen.