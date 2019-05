Elsevier Weekblad verandert naam in EW

Elsevier Weekblad gaat per 1 december 2020 EW heten. De naamsverandering is nodig omdat informatieleverancier RELX, de eigenaar van de merknaam ‘Elsevier’, de naam exclusief wil gebruiken voor zijn internationaal opererende wetenschappelijke uitgeverij Elsevier.

Vooruitlopend op de naamsverandering komt er met ingang van volgende maand al een nieuw logo. "De journalistieke koers van het blad blijft ongewijzigd", zegt hoofdredacteur Arendo Joustra. Het weekblad had zijn naam tot 1 december 2024 kunnen behouden, maar had daarvoor wel 1 miljoen euro per jaar moeten betalen.

RELX is nog voor een derde eigenaar van het weekblad, de overige aandelen zijn sinds december 2016 in handen van twee investeerders, die ook eigenaar zijn van New Skool Media, de op een na grootste tijdschriftuitgever van Nederland. Het is de bedoeling dat RELX na de naamsverandering van eind 2020 zijn aandelen binnen een jaar aan New Skool Media zal verkopen.

Elsevier werd in 1880 opgericht, als uitgever van zogenoemde bellettrie, populair-wetenschappelijke boeken en de Winkler Prins Encyclopedie. Het tijdschrift Elsevier zag ruim tien jaar later, in 1891, het levenslicht.