Elon Musks loop-project in Las Vegas krijgt wat vaart

Een tweetal hotels in Las Vegas zouden wel oren hebben naar het loop-project van de flamboyante ondernemer Elon Musk. De topman van automaker Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX ging in de Amerikaanse gokhoofdstad met zijn tunnelbedrijf Boring Company eerder al aan de slag met een tunnelproject voor snel vervoer. Ook Wynn Resorts en Genting Group zouden daar nu aan verbonden willen worden.

Nog geen maand geleden meldde Musk dat hij klaar was met het graven van een paar tunnels die gebouwen van het Las Vegas Convention Center met elkaar verbindt. Daarop meldde Musk via Twitter dat het nu de beurt is aan hotels om via tunnels met de luchthaven verbonden te worden.

Volgens een woordvoerder van luchthaven McCarran in Las Vegas zijn er geen plannen om een ‘loop’ te ontwikkelen. Wynn Resorts en Genting Group zouden op hun beurt wel aanvragen hebben gedaan bij de lokale overheid voor een aansluiting op het tunnelproject. Mogelijk dat later dit jaar al wordt begonnen met de realisatie van het project, afhankelijk van de goedkeuring door de autoriteiten.