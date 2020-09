‘Elon Musk ontmoette VW-topman en reed in elektrische Volkswagen’

Elon Musk heeft tijdens zijn recente bezoek aan Duitsland een ontmoeting gehad met VW-topman Herbert Diess. De grote baas van Tesla heeft daarbij ook een testritje gemaakt in het eerste elektrische model van Volkswagen, de ID.3. Hij inspecteerde daarnaast Volkswagens nieuwste elektrische auto, de ID.4 die later dit jaar op de markt komt, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Musk en Diess ontmoetten elkaar donderdagavond op een klein vliegveld in Braunschweig vlak voordat de Tesla-baas weer terug zou vliegen naar de Verenigde Staten. De ontmoeting duurde ongeveer twee uur. Diess heeft zich in het verleden regelmatig positief uitgelaten over Tesla en Musk. Vrijdag schreef Diess op zakelijk sociaal netwerk LinkedIn dat Tesla’s nieuwe fabriek „toekomstige autotechnologie” naar Duitsland brengt. Daardoor zal volgens de VW-baas „de concurrentie in Duitsland opgeschud worden en de transformatie van de bestaande industrie aanzienlijk worden versneld”.

Musk was in Duitsland voor een bezoek aan de nieuwe fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn. Daarnaast ging hij bij farmaceutisch bedrijf CureVac langs en had hij een ontmoeting met de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier.