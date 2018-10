Elon Musk koopt voor miljoenen Tesla-aandelen

Elon Musk heeft voor meer dan 9,9 miljoen dollar aan aandelen van de door hem opgerichte autofabrikant Tesla ingekocht, blijkt uit een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Musk zegde onlangs al toe voor 20 miljoen dollar aan aandelen van Tesla in te kopen, maar deze miljoenentransactie staat daar los van. Hij is met een belang van bijna 20 procent momenteel de grootste aandeelhouder in Tesla.

De topman van Tesla zorgde onlangs voor opschudding toen hij via Twitter aankondigde het bedrijf van de beurs te willen halen, iets wat uiteindelijk niet werd waargemaakt. De SEC verdacht Musk daarop van fraude en trof een schikking met hem.

Ondanks de problemen die Musks twittergedrag hebben opgeleverd, blijft hij plaagstoten uitdelen aan de SEC. Zo schreef hij maandag al zijn officiële titels bij Tesla te hebben gewist, om te kijken of het verwarring oplevert bij de autoriteiten. Eerder noemde hij de SEC in een tweet de „Shortseller Enrichment Commission”, waarmee hij suggereerde dat de toezichthouder speculanten op koersdalingen helpt.