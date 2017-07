Elliott sleept AkzoNobel opnieuw voor rechter

De Britse investeerder Elliott Advisors wil via een kort geding meer invloed afdwingen bij AkzoNobel. Het fonds, dat een belang heeft van 9,5 procent, eist nog altijd dat het bedrijf een buitengewone vergadering van aandeelhouders belegt waar het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans wordt voorgesteld.

Elliott is helemaal niet te spreken over de manier waarop bestuur en commissarissen van AkzoNobel een reeks overnamevoorstellen van branchegenoot PPG Industries naast zich neer hebben gelegd. Het verf- en chemieconcern weigerde met zijn Amerkaanse belager om tafel te gaan, waardoor die uiteindelijk besloot af te zien van een formeel overnamebod.

Na een eigen rondgang, uitgevoerd door adviesbureau Georgeson, concludeert Elliott dat veel andere institutionele beleggers eveneens ontevreden zijn. Dat zou gelden voor marktpartijen die samen bijna een derde van de aandelen bezitten. Een op de vijf aandeelhouders heeft volgens Elliott geen vertrouwen meer in de raad van bestuur van AkzoNobel.

Dat heeft niet alleen te maken met de manier waarop AkzoNobel de overnamepoging van PPG heeft afgewimpeld. Ook daarvoor presteerde het bedrijf volgens Elliott al langere tijd ondermaats, tot ongenoegen van veel aandeelhouders.

Elliott wijst erop dat ook de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam onlangs heeft vastgesteld dat bij AkzoNobel sprake is van een vertrouwenscrisis tussen bestuur en aandeelhouders. Het hof wees evenwel een verzoek om onmiddellijk in te grijpen bij het verf- en chemieconcern van de hand. Wel buigt het zich nog over een verzoek tot een nader onderzoek naar het beleid bij AkzoNobel.