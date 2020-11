Elektrische Volkswagen meest verkochte auto in oktober

De elektrische Volkswagen ID.3 was in oktober het type auto dat het vaakst op kenteken is gezet, meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Die auto had vorige maand een twaalfde deel van de hele markt. Volkswagen profiteerde van de goede verkoop van het model dat die maand in grote aantallen beschikbaar kwam. De Duitse autobouwer had net geen 16 procent van de hele markt in handen.

Door de coronacrisis worden dit jaar fors minder nieuwe auto’s verkocht. De totale autoverkopen lagen met 31.988 geregistreerde auto’s in oktober nog 5,3 procent onder die van een jaar eerder. Voor heel dit jaar tot nu toe gaat het om 23,1 procent minder. De brancheorganisaties rekenen erop dat dit jaar in totaal 350.000 auto’s zullen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er nog bijna 100.000 meer.

Bij de occasions lagen de verkopen juist 6 procent hoger dan een jaar eerder, op 116.343 stuks. Het is al de vijfde maand op rij waarin de verkopen van gebruikte auto’s die van vorig jaar overtreffen. Die plus was er overigens alleen bij de dealer. De verkopen tussen particulieren onderling daalden juist. Over heel 2020 tot nu toe staat de teller op een kleine 1,1 miljoen verkochte tweedehands auto’s, wat 1,9 procent meer is dan vorig jaar rond deze tijd.

Ook bij de occasions worden elektrische auto’s steeds populairder. Daarvan werden er bijna 11.000 verkocht, goed voor een marktaandeel van 1 procent. Tweedehands auto’s met een lpg-tank verruilden minder vaak van eigenaar. Dieselauto’s worden ook steeds minder populair.