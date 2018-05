Elektrische truck voorlopig alleen voor vervoer in binnenstad

DAF Trucks en bussenbouwer VDL hebben woensdag hun elektrische zware truck gepresenteerd: de DAF CF Electric. De fluisterstille en schone vrachtwagen is vooralsnog alleen geschikt voor distributie in de binnenstad. Maar fabrikanten zitten niet stil.

De twee ondernemingen uit Eindhoven hebben elkaar gevonden in het produceren van een volledig elektrische vrachtwagen. VDL is verantwoordelijk voor de elektrische componenten, DAF regelt het chassis, de cabine en straks ook de verkoop.

Voorlopig staat de DAF CF Electric echter nog niet in de showroom. De eerste tien exemplaren zullen door verschillende klanten –waaronder supermarkten– later dit jaar worden getest. Pas daarna zal de productie van start gaan. Die route is slim, omdat continuïteit en bedrijfszekerheid in de transportsector van groot belang zijn.

De nieuwe truck komt op één acculading 100 kilometer ver. Een buitenlandchauffeur lacht om zo’n afstand. De wagen is dan ook vooral geschikt voor distributie in de binnenstad. En daar komt-ie tot z’n recht: hij is stil en braakt geen dieseldampen uit. Precies waar steden op zitten te wachten.

Maar behalve stil en schoon, is de nieuwe DAF ook duur. En niet zomaar iets, maar vier tot vijf keer duurder dan een gewone dieselversie. Niet interessant dus, zou je zeggen. Maar volgens VDL-baas Preston Feight zal die prijs snel dalen als er eenmaal productie wordt gedraaid. Wanneer dat gaat gebeuren, zegt hij niet.

Elektrisch rijden is een bewuste keuze. Er zijn bedrijven die hier al enkele jaren ervaring mee hebben, zoals het Rotterdamse transportbedrijf Breytner. Dat rijdt sinds drie jaar in de binnenstad van Rotterdam met volledig elektrische vrachtwagens, omgebouwd door de firma Emoss in Oosterhout. Het bedrijf draait goed, omdat nogal wat klanten bewust voor Breytner kiezen vanwege de milieubewuste aanpak.

Elektrische vrachtwagens zijn er dus al even, ook de wat zwaardere tot 40 ton. Dus wat DAF en VDL nu gepresenteerd hebben, is niets nieuws? Nou, toch wel. Waar Emoss bestaande dieseltrucks ombouwt tot elektrische voertuigen, hebben DAF en VDL de truck helemaal opnieuw ontworpen. En dat levert, als de productie eenmaal op gang komt, een groot voordeel op. De kans is groot dat de prijzen van een elektrische DAF straks gunstiger zullen zijn dan die van een omgebouwd exemplaar.

DAF is overigens niet de enige truckfabrikant die hiermee bezig is. Europese concurrenten zoals Scania, MAN, Volvo en Mercedes zijn bijna net zo ver in hun ontwikkeling van elektrische vrachtwagens. Het is dus wachten op de volgende presentatie.

Daar komt Tesla ook nog bij. Eind vorig jaar kwam het Amerikaanse bedrijf op de proppen met een elektrische truck: de Tesla Semi. Die zou 800 kilometer ver komen op één acculading; een afstand waar zelfs een buitenlandchauffeur zijn neus niet meer voor optrekt.

Vooralsnog richten de Europese fabrikanten zich op elektrische trucks voor de binnenstad. Maar de ontwikkelingen –ook op het gebied van accu’s– gaan door. Het is dan ook niet de vraag of, maar wanneer elektrische trucks ook op de snelweg verschijnen voor ritten buiten de binnensteden.

EU: Vrachtauto moet schoner

BRUSSEL. De Europese Unie gaat voor het eerst beperkingen opleggen aan de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Dat bleek woensdag uit bronnen in Brussel.

Vrachtwagens zijn goed voor ruim een vijfde van de uitstoot van CO2 door transport. De emissie moet volgens de Europese Commissie met 15 procent omlaag in 2025, en met minstens het dubbele in 2030. Die doelen zijn lager dan lidstaten zoals Nederland en Frankrijk bepleiten. Ook milieuorganisaties en een aantal grote multinationals en vervoerders hadden graag meer ambitie gezien.

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, worden fabrikanten ook verplicht trucks zodanig te ontwerpen dat chauffeurs voetgangers en fietsers zien.