Elektrische scooter wint aan populariteit

Over de Nederlandse wegen en fietspaden rijden steeds meer elektrische scooters. Volgens cijfers van brancheverenigingen RAI Vereniging en BOVAG was bijna een op de zeven verkochte brom- en snorfietsen dit jaar een elektrisch aangedreven model. Het gaat dan in totaal om 6407 nieuw verkochte scooters. Een jaar eerder was één op de elf verkochte scooters elektrisch.

In Amsterdam is ruim een kwart van de nieuwe scooters elektrisch aangedreven, mede door de introductie van een milieuzone voor oude benzinescooters twee jaar geleden. Daarmee worden in de hoofdstad procentueel gezien meer e-scooters verkocht in vergelijking met andere grote steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

De brancheorganisaties juichen de elektrificatie naar eigen zeggen toe. Ze benadrukken dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 alleen nog nog maar nieuwe elektrische modellen mogen worden verkocht. Verder worden ook de regels voor benzinescooters almaar aangescherpt.