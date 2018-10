Elektrische deelscooter nu ook in Rotterdam

Ook in Rotterdam is het vanaf nu mogelijk met een elektrische deelscooter door de stad te rijden. Felyx, de start-up die de vervoersmiddelen per app aanbiedt, breidt uit naar de Maasstad. Vooralsnog waren de scooters alleen in Amsterdam beschikbaar.

Felyx wil naar eigen zeggen een eenvoudig manier van reizen aanbieden die beter is voor de luchtkwaliteit in de stad. Voor de uitbreiding naar Rotterdam haalde het bedrijf eerder dit jaar 3 miljoen euro op. In de Maasstad biedt het bedrijf 324 e-scooters aan.

In Amsterdam rijden sinds vorig jaar 108 deelscooters rond. Helemaal vlekkeloos loopt die introductie in de hoofdstad niet, want het bedrijf heeft hier te maken met strenge plaatselijke regelgeving vanwege overlast door bijvoorbeeld deelfietsen. Felyx en de gemeente Amsterdam voeren gesprekken om de scooters toch te kunnen blijven aanbieden, laat oprichter Quinten Selhorst weten.