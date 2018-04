Elektrische auto voorziet je koelkast van stroom

In de nacht levert je elektrische auto stroom voor je woning. De laadpaal voor je voertuig maakt weer slim gebruik van de wind. Zo wordt het elektriciteitsnetwerk ontlast.

„Als we steeds vaker in elektrische auto’s gaan rijden, zullen ook meer mensen ’s avonds hun wagen opladen. Daardoor wordt de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk groter”, schetst prof. dr. ir. Joeri van Mierlo het dilemma. Hij is aan de Vrije Universiteit Brussel expert op het gebied van autotechnologie en sprak woensdag in Arnhem bij de opening van een testlaboratorium van ElaadNL. Dat is een kennis- en innovatiecentrum op het terrein van opladen van elektrische auto’s.

Slimme laadpalen kunnen het elektriciteitsnetwerk ontlasten, betoogt Van Mierlo. In Japan en Engeland lopen daarmee proeven. Ook de Utrechtse wijk Lombok kent dergelijke zongestuurde laadpalen. Van Mierlo: „De accu van elektrische auto’s van mensen die dagelijks maar enkele kilometers rijden, is snel weer opgeladen. Dus zou die auto stroom kunnen leveren aan bijvoorbeeld je koelkast.”

Wind

Veel meer dan nu kunnen we daarbij handig gebruikmaken van windenergie, benadrukt Van Mierlo desgevraagd. „Als het nu hard waait maar er weinig vraag is naar energie, zetten we windturbines stil. Dat zou anders moeten. Via een app kunnen we regelen dat bijvoorbeeld in de nachtelijke uren windturbines energie aan laadpalen en dus elektrische auto’s leveren. Die wagens kunnen een woning weer van stroom voorzien.”

Van belang is om laadpalen op strategische plekken te zetten, stelt de Belgische hoogleraar. „In Brussel, waar maar 11 procent van de families een eigen parkeerplek heeft, willen we in eerste instanties laadpalen plaatsen in buurten waar kapitaalkrachtige families wonen. Die kopen sneller een elektrische auto.”

Nederland „wil koploper zijn wat betreft het plaatsen van laadpalen”, maar loopt wel risico’s, stelt hij. „Als een laadpaal beperkt wordt gebruikt, verdient de beheerder te weinig geld. Bovendien kunnen diesel- en benzinerijders gefrustreerd raken als ze ergens hun auto niet kwijt kunnen, maar wel merken dat veel parkeerplaatsen voor elektrische auto’s ongebruikt blijven. Dan treedt er een psychologisch mechanisme in werking: automobilisten krijgen een afkeer van de elektrische auto.”

Noorwegen is koploper wat betreft gebruik van de elektrische auto. Eén op de drie nieuwe verkochte auto’s in Noorwegen rijdt op stroom. Fiscale regelingen in Noorwegen zijn relatief gunstig.

Als we de Europese normen voor terugbrengen van de CO2-uitstoot in 2050 voor de transportsector willen halen, zou vanaf 2035 „elke verkochte auto een elektrische moeten zijn”, zegt Van Mierlo. Gunstig is, zegt hij, dat de aanschafprijs daalt. „De prijs van de batterij, het duurste component van de elektrische wagen, is de afgelopen acht jaar met 80 procent afgenomen.”

Tekort

Fors probleem voor de gewenste overgang naar elektrisch rijden is een schreeuwend tekort aan vakbekwame technici, zo waarschuwde woensdag Annemarie Jorritsma, voorzitter van de raad van commissarissen van netbeheerder Alliander. Daardoor dreigt de aanleg van bijvoorbeeld ingenieuze laadpalen in het gedrang komen.

Directeur Onoph Caron van ElaadNL deelt Jorritsma’s zorgen volledig, zegt hij desgevraagd. „Er komt nogal wat op ons af. Het is de bedoeling dat het klassieke brandstof tanken langs de weg verdwijnt. Laadpalen zouden moeten worden gekoppeld aan elektriciteitsnetwerken, maar ook aan warmtepompen. Die veranderingen vergen enorme investeringen.”