Elektrische auto in 2027 even duur als benzinevariant

Binnen tien jaar kost een elektrische auto evenveel als een benzine- of dieselvariant. Dat zal de verkoop van elektrische voertuigen enorm doen stijgen, zo verwacht het financiële persagentschap Bloomberg New Energy Finance.

Het agentschap voorspelde dinsdag dat er in 2040 meer elektrische voertuigen (EV’s) verkocht zullen worden dan benzine- of dieselwagens. Er rijden dan wereldwijd meer dan 60 miljoen EV’s de showroom uit. Dat is 55 procent van de totale verkoop van lichte voertuigen, dus dan worden er meer elektrische dan brandstofauto’s verkocht.

Vorig jaar werden er 1,1 miljoen EV’s verkocht, in 2025 zal dat aantal naar verwachting vertienvoudigd zijn naar 11 miljoen.

Prijsverlaging

Helemaal hard gaat de verkoop als de prijs van een elektrisch voertuig gelijk is aan die van een auto met verbrandingsmotor. Dat zal in 2027 het geval zijn, zo is de verwachting. Die prijsverlaging komt vooral doordat de accu’s voor elektrische auto’s steeds betaalbaarder worden.

China is het land waar de omschakeling van benzine en diesel naar elektrisch het grootst is. In 2025 zal 19 procent van de verkochte Chinese personenauto’s elektrisch zijn. In Europa ligt dat percentage over 7 jaar naar verwachting op 14 procent, gevolgd door de VS met 11 procent.

Tesla

De groei van het aantal EV’s is te zien aan de productiecijfers die Tesla dinsdag publiceerde. Het Amerikaanse bedrijf produceerde in het derde kwartaal flink meer auto’s dan in voorgaande kwartalen. Er rolden in totaal 80.142 voertuigen van de band, een stijging van 50 procent ten opzichte van het eerdere record dat in het tweede kwartaal werd gehaald.

Bij de Tesla Model 3 ging het om 53.239 auto’s, bijna een verdubbeling vergeleken met het productievolume in het tweede kwartaal. Van Model S en X werden 26.903 auto’s gebouwd, een lichte stijging op kwartaalbasis.

De leveringen bedroegen in de afgelopen periode 83.500 voertuigen. Tesla stelt dat dit alleen al neerkomt op meer dan 80 procent van de totale leveringen door het bedrijf in heel 2017. De doelstelling voor de levering van 100.000 wagens van Model S en X in 2018 blijft onveranderd.

Tesla liet verder weten dat het de bouw van zijn fabriek in het Chinese Sjanghai gaat versnellen. Op die manier wil het bedrijf de Chinese importheffingen op buitenlandse auto’s en de kosten voor het vervoeren van auto’s over zee omzeilen.

Autoshow

Dat elektrisch de toekomst is, is deze week ook te zien op de autosalon Mondial de l’Automobile, in de volksmond de autoshow van Parijs geheten. Ieder gerenommeerd automerk laat daar wel één of meer elektrisch aangedreven modellen zien. Zo onthulde Renault in Parijs de Renault K-ZE, een nieuwe op een compacte SUV geïnspireerde elektrische auto met een actieradius tot 250 kilometer. De auto wordt in China geproduceerd en zal daar als eerste op de markt komen.

Audi kwam met Audi e-tron, een forse SUV die met een vol accupakket 400 kilometer kan rijden. Hoewel de auto pas aan het einde van dit jaar in Europa beschikbaar is, zijn er al 10.000 van besteld in dit continent.