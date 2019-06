„Elektrische auto heeft gevolgen voor dealer”

Door de komst van elektrische auto’s en de populariteit van private lease is er steeds minder werk voor klassieke autodealers. Topman Henk van der Kwast van Stern Groep, een van de grootste autobedrijven van Nederland, stelt in De Telegraaf dat de autodealer op de schop moet.

"We zien door groei van private lease een snelle verschuiving van aanschafkosten naar gebruikskosten", zegt Van der Kwast. "Dat heeft gevolgen voor de showroom. En het onderhoud in de garage neemt komende tien tot vijftien jaar sowieso af door de komst van elektrische auto’s. Die hebben namelijk veel minder bewegende delen, dus dat betekent ook minder onderhoud."

Volgens Van der Kwast neemt "het sleutelen aan auto’s" af en moet daarvoor in de plaats "veel meer doorgemeten" worden. Al moeten banden nog wel verwisseld worden en schades gerepareerd. De topman laat weten dat het aantal dealervestigingen van Stern Groep de afgelopen drie jaar is gedaald van 90 naar 72. "Ik denk dat we er uiteindelijk zo’n 50 overhouden."