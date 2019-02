Elektrisch rijden wint verder terrein

De verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto’s in Nederland zat afgelopen jaar stevig in de lift. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de verkoop met dik 168 procent, zo blijkt uit verkoopcijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA publiceerde. Ook binnen de Europese Unie (EU) was er sprake van een behoorlijke verkoopplus.

In Nederland werden in 2018 ruim 26.500 nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto’s verkocht. Een jaar eerder waren dat er bijna 10.000. Binnen Europa werden alleen in Duitsland (ruim 36.200) en Frankrijk (bijna 32.000) meer elektrisch aangedreven personenauto’s verkocht. Binnen de EU werd vorig jaar een groeispurt gemeten van ruim 53 procent tot 150.000 auto’s.

Ook de verkoop van hybride auto’s met een stekker zat in de lift. Daar werden er in Nederland vorig jaar 3204 van verkocht, tegen 1170 een jaar eerder. In heel Europa steeg de verkoop van hybride auto’s met stekker met ruim een kwart tot circa 152.000.

Ondanks de stijgende populariteit van de stekkerauto’s blijven voertuigen die rijden op benzine of diesel de markt domineren. In Nederland werden vorig jaar bijna 335.000 conventionele personenwagens verkocht. Dat betekende een stijging van 7,6 procent op jaarbasis. Op het Europese wegennet werden ruim 8,5 miljoen nieuwe auto’s met een brandstoftank verwelkomd, bijna 1 miljoen meer in vergelijking met heel 2017.

ACEA meldde verder dat circa twee op de honderd auto’s die vorig jaar in Europa uit de showroom reden, een auto met een stekker betrof. Benzine-auto’s waren goed voor 56,7 procent van de markt en diesels ruim een derde.