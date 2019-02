Elektrisch rijden wint relatief snel terrein

De verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto’s in Nederland zat afgelopen jaar stevig in de lift. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de verkoop met dik 168 procent, zo blijkt uit verkoopcijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA donderdag publiceerde.

In Nederland werden in 2018 ruim 26.500 nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto’s verkocht. Een jaar eerder waren dat er bijna 10.000. Binnen Europa werden alleen in Duitsland (ruim 36.200) en Frankrijk (bijna 32.000) meer elektrisch aangedreven personenauto’s verkocht. In de hele EU nam de verkoop met 53 procent toe tot 150.000 stuks.

Ook de verkoop van hybride auto’s met een stekker zat in de lift. Daar werden er in Nederland vorig jaar 3204 van verkocht, tegen 1170 een jaar eerder. In heel Europa steeg de verkoop van hybride auto’s met stekker met ruim een kwart tot circa 152.000.

Ondanks de stijgende populariteit van de stekkerauto’s blijven voertuigen die rijden op benzine of diesel de markt domineren. In Nederland werden vorig jaar bijna 335.000 conventionele personenwagens verkocht: 7,6 procent meer dan in 2017.

Uit cijfers van statistiekbureau CBS bleek donderdag dat zogeheten youngtimers in trek zijn. Het aantal personenauto’s van vijftien jaar of ouder is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld tot bijna 1,9 miljoen. Oldtimers, auto’s van veertig of meer jaar oud, namen veel minder in aantal toe.

Gemiddeld kwamen er jaarlijks 8 procent youngtimers bij. Vooral auto’s tussen vijftien en 25 jaar zijn populair. Dat heeft onder meer te maken met bijtellingsregels voor auto’s van de zaak. Vanaf het moment dat een auto vijftien jaar oud is wordt de bijtelling berekend over de dagwaarde van de auto in plaats van de nieuwwaarde.