‘Elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol’

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt op steeds meer plekken ’vol’ door de stormachtige opmars van onder meer zonneparken en stroomvretende datacenters. Volgens netbeheerder Liander is er in grote delen van Flevoland en Friesland zelfs helemaal geen capaciteit meer beschikbaar voor nieuwe zonneparken of windmolens. Ook is nieuwe aansluiting op het stroomnet voor grote bedrijven op sommige plekken niet meer mogelijk.

Liander is de grootste netbeheerder van Nederland. Het bedrijf heeft ongeveer een derde van het land onder de hoede en zorgt ervoor dat het licht brandt en het warm is in 3 miljoen woningen en bedrijven. In een nieuw overzicht constateert Liander dat er steeds meer knelpunten zijn op het elektriciteitsnet.

Met ingang van deze maand kunnen partijen die een zonnepark willen beginnen daarom alleen nog maar een subsidie aanvragen als ze beschikken over een zogeheten transportindicatie. Die indicatie wordt niet verleend voor plekken waar er toch geen ruimte op het net beschikbaar is. Liander werkt verder aan initiatieven waarbij bijvoorbeeld tuinders tijdelijk hun lampen uitzetten op momenten dat er heel veel vraag is naar stroom.

Rond de knelpunten breidt de netbeheerder natuurlijk ook het elektriciteitsnet uit. Maar dit kost veel tijd, onder meer vanwege lange vergunningstrajecten en procedures. Daarbij staat de uitvoering van het werk onder druk door een chronisch tekort aan technici. De netbeheerder onderzoekt inmiddels de mogelijkheden om de huidige kabels en installaties beter te benutten met slimme oplossingen.

Om innovaties breed in te zetten zouden evenwel wijzigingen van wet- en regelgeving nodig zijn. Topvrouw Ingrid Thijssen van moederbedrijf Alliander pleitte eerder al voor een nationaal masterplan voor de energie-infrastructuur. Zij benadrukte daarbij de noodzaak van een gezamenlijke aanpak van betrokken partijen. Dat zou het ook makkelijker maken om schaarse technici in te zetten waar ze het hardst nodig zijn.