Ekoplaza mag 25 Natuurwinkels overnemen

Biologische supermarktketen Ekoplaza mag de 25 winkels van branchegenoot Natuurwinkel overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen concurrentieproblemen door de samensmelting van de ketens en hun bijbehorende groothandels.

Volgens de ACM zijn er nog voldoende andere biologische winkels. Bovendien kunnen consumenten die producten ook steeds makkelijker kopen bij andere winkels, zoals reguliere supermarkten.

Het moederbedrijf van Ekoplaza heeft 39 winkels verspreid over het hele land en is daarnaast franchisegever aan ondernemers die nog eens 36 vestigingen uitbaten. De winkels van Natuurwinkel worden inclusief moederbedrijf Natudis overgenomen. Daar horen ook groothandel Kroon en Natudis bij. Of de Natuurwinkels overgaan op de formule Ekoplaza is niet bekend.