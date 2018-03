De biologische supermarktketen Ekoplaza heeft woensdag naast zijn filiaal in de Amsterdamse Jan Pieter Heijestraat ’s werelds eerste plasticvrije pop-upstore geopend.

In het tijdelijke winkeltje liggen bijna 700 producten uitgestald, zo’n 15 procent van het totale assortiment van Ekoplaza.

In plaats van in plastic zijn de waren verpakt in glas, papier of composteerbaar materiaal.