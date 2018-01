Eiroem advocaat: van keukenblok naar productieruimte

De eerste Eiroem zachtvocaat maakt Dirk Jan Goudzwaard (42) uit Renswoude met de oude blikken bus en een stamper van zijn moeder. Vijf jaar later levert hij aan een groothandel en tientallen winkels.

„De advocaat is in huis gekomen door mijn vrouw. Elke week lag er wel een pot in de winkelwagen. En aangezien ik graag in de keuken sta, dacht ik: laat ik eens proberen om het zelf te maken. Dat dit uiteindelijk resulteerde in wat het nu is, kon ik toen niet denken.

Na ons trouwen ben ik met de pabodeeltijdopleiding gestart aan de Driestar in Gouda. Daarna ben ik zes jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest. Ik stapte in de valkuil van mijn mateloze perfectionisme en stelde veel te hoge doelen. Ook speelde de ziekte van Crohn me regelmatig parten.

In 2009 werd ik sluipenderwijs ziek. Dat resulteerde in een heftige uitbarsting van de ziekte, waardoor ik drie keer op de intensive care terechtkwam en een omvangrijke buikoperatie onderging. Toen ik naar huis mocht, was ik een permanente stoma rijker.

Voor mijn gevoel bleven er toen alleen maar brokken in mijn leven over, maar daar begint juist het avontuur met de advocaat.

Mijn moeder maakte vroeger altijd zelf advocaat. Ik kon het recept en de blikken bus die ze nog had, goed gebruiken. En ging ik aan de slag, gewoon in de keuken. De eerste ervaring van de gebruiker is belangrijk: het product viel gelukkig in de smaak. De bus was al snel te klein en werd vervangen door een soort teil voor in de magnetron.

Adullam

Wie er ook op visite kwam: bij ons werd advocaat met slagroom geserveerd. Tot mijn schoonmoeder enkele jaren geleden zei: „Maak het eens voor de verkoping van Adullam.” Ik begon voorzichtig, met vijftig gesponsorde potjes, eieren van een ouderling en brandewijn die ik met korting kon kopen. Het voelde als een succes: die vijftig potjes waren binnen twee uur verkocht.

Een tweede verkoping was snel geregeld, daar verkocht ik in ruim vijf uur tijd ruim dubbel zo veel potten.

Dat was voor mij de aanzet om er echt iets van te maken. Eerst stond ik zelf op verkopingen. Later leverde ik een aantal dozen af met een servicebox met daarin spulletjes om bezoekers te laten proeven. En nog altijd werkte ik met die eenvoudige pot met een zelf geprinte sticker van de boekhandel.

We woonden in die tijd in de pastorie van de oud gereformeerde gemeente in Barneveld. Dat was niet altijd handig werken, zo in de keuken. Voorzichtig zocht ik naar een oplossing, maar die was er vooralsnog niet. Tot er vanuit de gemeente een beroep werd uitgebracht op ds. R. Bakker, die in mei 2012 het beroep aannam. Er bleef voor mij maar één vraag over: Hoe moet het met mijn advocaat? Ik wist niet hoe het moest, maar achteraf kwam deze verandering precies op tijd.

Productieruimte

Op een bijzondere manier belandden we in Renswoude in een ruimer huis. Tot mijn verbazing met een productieruimte en kantoor. Daar word je stil van.

Na de ontwikkeling van een nieuw etiket bezocht ik kaasspeciaalzaken en delicatessewinkels. Nog nooit had ik mijn leren schooltas gepoetst, maar die moest nu glimmen. Ik stopte er een paar potten in, wat proefmateriaal en zo ging ik op pad.

Het was een bijzondere ervaring toen de eerste potten Eiroem zachtvocaat in winkels verkocht werden. Het is niet alleen een product, maar ook emotie.

De volgende investering was een ketel. Die had de nodige kinderziektes en bezorgde me slapeloze nachten. Gelukkig is het goed gekomen. Na de ketel volgde een vulmachine met draaitafel. Mijn nieuwste aanwinst is een etiketteermachine. Het grootste deel van de productie verloopt machinaal, maar de bereiding blijft ambachtelijk werk.”

Ook bezield werker? Stuur een mail naar econ@refdag.nl.

Loopbaan Dirk Jan Goudzwaard

Na werk als matroos op de kustvaart en binnenvaart start Dirk Jan Goudzwaard in 2001 een avondopleiding aan de pabo. In totaal werkt hij zo’n zeven jaar in het basisonderwijs. Nadat hij volledig is afgekeurd, begint hij thuis met het maken van Eiroem zachtvocaat. Na enkele maanden schrijft hij zijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Sinds 2013 is zijn zachtvocaat een geregistreerd merk. In datzelfde jaar schakelt hij een kwaliteitsdienst in. Sinds maart 2016 levert hij aan groothandels en eind 2017 neemt hij de bestaande producten Boerenslok en Roomkaatje over van Bezemer Filling.