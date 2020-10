Eindhoven Airport werkt aan oplossing vluchtuitval door mist

Eindhoven Airport onderzoekt hoe het ernstige verstoringen in het vliegverkeer als gevolg van mist kan voorkomen. Daarvoor zou het zogeheten ILS-radionavigatiesysteem verbeterd kunnen worden zodat vliegtuigen ook bij slechtere weersomstandigheden met weinig of minder zicht kunnen starten en landen.

Het is de afgelopen jaren al meerdere keren voorgekomen dat veel vluchten geannuleerd moesten worden en reizigers in Eindhoven strandden vanwege dichte mist. Op het vliegveld hebben piloten nu nog minimaal 550 meter zicht op de landingsbaan nodig om een toestel aan de grond te mogen zetten.

Volgens Eindhoven Airport worden momenteel nog diverse studies gedaan en gesprekken gevoerd. Zo is luchtvaartmaatschappijen gevraagd wat zij graag zouden willen en wordt in samenwerking met Defensie, de eigenaar van de start- en landingsbaan in Eindhoven, bekeken welke aanpassingen precies nodig zijn voor de beoogde verbeteringen. Ook wordt naar het kostenplaatje gekeken.

Op dit moment lijkt het verstandig om de werkzaamheden te koppelen aan het groot onderhoud van de baan, laat de luchthaven weten. Dit staat vooralsnog gepland in 2025. Hierdoor zou worden voorkomen dat de baan twee keer voor een langere periode gesloten moet worden. Eindhoven Airport neemt naar verwachting in het najaar van 2021 een besluit.